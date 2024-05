Kingsbury recruits (4)

Wells recruits (44)

McGuire recruits (72)

Broke down Tech's 2023 football roster by which head coach recruited them to Lubbock. 72/120 (60%) of the players are at Texas Tech because of Joey McGuire. That said, several of Wells' recruits are some of the best players on the team, and both inside DT's are here because of Kliff.As you can see, only 6 offensive lineman and 3 defensive lineman remain from Wells' recruiting. That said, he's responsible for basically all of Tech's offensive skill positions as well as 3 of the top defensive backs.McGuire has really hit the trenches hard + look at all those young defensive backs. Wow.LB Tyrique Matthews, S-SR, 5'11, 235LB Bryce Robinson, S-SR, 6'2, 235QB Behren Morton, SO, 6'2, 215RB Cam'Ron Valdez, SO, 5'9, 205RB Bryson Donnell, R-FR, 5'10, 220WR J.J. Sparkman, JR, 6'4, 225WR Xavier White, S-SR, 6'0, 195WR Nehemiah Martinez I, JR, 5'9, 205WR Tyler King, R-FR, 5'9, 180TE Mason Tharp, JR, 6'9, 270TE Henry Teeter, S-SR, 6'4, 250TE Jayden York, JR, 6'4, 250TE Matthew Young, S-SR, 6'1, 250TE Charles Robinson, SO, 6'0, 250OL Landon Peterson, SR, 6'6, 300OL Jacoby Jackson, SO, 6'6, 320OL Matt Keeler, SO, 6'6, 305OL Sheridan Wilson, R-FR, 6'5, 300OL Caleb Rodkey, SO, 6'4, 315DL E'Maurion Banks, SO, 6'5, 305DL Robert Wooten, JR, 6'3, 270DL Blake Burris, SO, 6'5, 300OLB Bryce Ramirez, SR, 6'2, 245OLB Isaac Smith, SO, 6'6, 260OLB Charles Esters III, SO, 6'3, 260LB Ben Roberts, R-FR, 6'3, 230LB Gage Elder, SO, 5'11, 225LB Trent Low, JR, 6'1, 220DB Nate Floyd, R-JR, 6'0, 190DB Cameron Watts, R-SR, 5'11, 200DB Maurion Horn, R-FR, 5'11, 180DB Chief Collins, SO, 5'11, 200DB Joseph Plunk, JR, 5'10, 180LS Jacob Mauch, SR, 6'3, 220QB Jake Strong, FR, 6'1, 210QB Will Burns, FR, 6'2, 200RB Anquan Willis, FR, 6'0, 220RB JMaury Davis, FR, 5'11, 180RB Jaden Morris, R-FR. 5'11, 205WR Drae McCray, JR, 5'9, 185WR Brady Boyd, JR, 6'1, 205WR Jordan Brown, JR, 5'11, 185WR Coy Eakin, R-FR, 6'2, 210WR D.J. Crest, FR, 6'3, 195WR T.J. West, FR, 6'1, 195WR Kelby Valsin, FR, 6'1, 195WR Haydon Wiginton, SO, 5'11, 195WR Drew Hocutt, JR, 6'0, 190WR Aiden Meeks, FR, 5'10, 175TE Jack Esparza, R-FR, 6'4, 240OL Ty Buchanan, SO, 6'6, 310OL Dalton Merryman, SO, 6'9, 305OL Seth Martin, R-FR, 6'3, 300OL Kaden Carr, FR, 6'6, 320OL Nick Fattig, FR, 6'4, 290OL Dylan Shaw, FR, 6'4, 310OL Daniel Sill, FR, 6'5, 305OL Jurrien Loftin, R-FR, 6'5, 315OL Garrett Morphis, FR, 6'4, 310DL Quincy Ledet Jr., SR, 6'2, 305DL Trevon McAlpine, R-FR, 6'3, 300DL Jayden Cofield, FR, 6'2, 305DL Tre'Darius Brown, FR, 6'2, 300DL Braylon Rigsby, FR, 6'2, 295DL Amier Washington, FR, 6'2, 275DL Tanner Allen, R-FR, 6'3, 285OLB Joseph Adedire, SO, 6'3, 265OLB Dylan Spencer, FR, 6'5, 245OLB Chris Lemons, FR, 6'2, 205OLB Terrell Tilmon, R-SO, 6'5, 230OLB Isaiah Crawford, FR, 6'4, 230OLB Ansel Nedore, FR, 6'3, 275OLB Harvey Dyson III, R-FR, 6'3, 250OLB Sam Carrell, SO, 6'4, 270LB Miquel Dingle, FR, 6'2, 220LB Justin Horne, FR, 6'0, 220LB Wesley Smith, SO, 5'10, 220LB Ty Kana, R-FR, 6'2, 230LB John Curry, FR, 6'2, 220DB Bralyn Lux, SR, 5'11, 175DB Jalon Peoples, R-FR, 5'11, 185DB A.J. McCarty, JR, 6'0, 190DB Macho Stevenson, FR, 6'1, 190DB Marcus Ramon-Edwards, FR, 6'3, 210DB Landon Hullaby, R-FR, 6'0, 205DB Chapman Lewis, FR, 6'1, 180DB Sammy Morris IV, SO, 6'1, 205DB Brenden Jordan, FR, 6'0, 215DB Jordan Sanford, FR, 6'0, 195DB Miles Thompson, FR, 5'11, 175DB James Grando, R-FR, 6'2, 225DB Anthony White, FR, 6'0, 185DB Luke Dillingham, SO, 6'1, 200K Reese Burkhardt, JR, 6'1, 205P Brook Honore Jr., R-FR, 6'0, 185in bold